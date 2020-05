Kiedy w Polsce znowu będą odbywały się koncerty? Minister Szumowski wyjaśnia

Fani grania na żywo na całym świecie od długich tygodni mogą uczestniczyć w koncertach jedynie online. W związku z pandemią koronawirusa niemal wszędzie zaczął obowiązywać zakaz imprez masowych, zgromadzeń oraz podróżowania. Artyści bez względu na stopień popularności i zainteresowanie ich granie musieli odwołać trasy, a rynek koncertowy został całkowicie zamrożony.

W niektórych państwach rząd szybko odniósł się do branży rozrywkowej i jasno określił plany związane z zamrażaniem tego segmentu gospodarki. W Polsce organizatorzy koncertów nie dostali informacji "co dalej?" i stworzyli protest. Problem nadal nie zniknął. Podczas gdy koncerty wracają na mapę świata, w naszym kraju branża nie została umieszczona w planie żadnego etapu odmrażania gospodarki.

W maju pierwsze koncerty mają odbyć się w Austrii, miesiąc później we Włoszech, aktywność w tym temacie zapowiadają także Czesi. Oczywiście każdy kraj podkreśla, że imprezy będą organizowane z zachowaniem obostrzeń, w reżimie sanitarnym. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski pozbawił polską branżę koncertową złudzeń podczas piątkowej konferencji prasowej.

Polityk podkreślił, że koncerty są na ostatnim miejscu priorytetów, którymi zajmują się władze. Wyjaśnił, że to ogromne wyzwanie pod względem sanitarnym, stąd ta ostrożność.

Koncerty są trochę jak zgromadzenia. Na razie te duże koncerty są na ostatnim miejscu w kolejności uwalniania i odmrażania. Oczywiście pewne specyficzne formy tych wydarzeń jak np. kina samochodowe są zupełnie czymś innym, ale duży koncert, z dużą ilością osób to jest ogromne wyzwanie z punktu widzenia sanitarnego, z punktu widzenia dochodzenia epidemicznego, więc na dziś nie mogę podać daty. Co do mniejszych wydarzeń w miejscach gdzie są miejsca siedzące, myślę, że tutaj sytuacja jest prostsza i pewnie będziemy mogli podać takie reżimy sanitarne. Ale terminów na dziś nie jestem w stanie państwu przekazać. "