Kilka kolejnych festiwali muzycznych w Europie się nie odbędzie. Uzgodniono, że nie będzie imprez masowych do końca sierpnia

Wielbicielom koncertów lato jednoznacznie kojarzy się z festiwalami i muzycznymi imprezami w plenerze. Wraz z majówką rozpoczynają się wszystkie wydarzenia o charakterze open air i trwają aż do września. Niestety w związku z pandemią koronawirusa coraz więcej organizatorów tego typu imprez ogłasza, że niestety nie dojdą one w tym roku do skutku.

Kolejne festiwale muzyczne w Europie odwołane

Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia niedawno podał smutne informacje dla fanów grania na żywo. Mężczyzna stwierdził, że według niego regularne koncerty nie wrócą aż do jesieni 2021 roku. Informacja nie jest potwierdzona i opiera się wyłącznie na założeniach i kalkulacjach, jednak nie napawa optymizmem.

Szczególnie, że czarny scenariusz dla festiwali i koncertów w Europie zdaje się potwierdzać. W Niemczech i Belgii podjęto decyzję, że do 31 sierpnia 2020 roku nie odbędzie się żadna masowa impreza. W związku z rozporządzeniem ucierpi kilka kultowych wydarzeń z rockowym i metalowym line-upem.

Posłuchaj podcastu

Jak czytamy na diffusmag.de, związku z decyzją rządu federalnego i stanowego w tym roku nie odbędą się festiwale takie jak Rock am Ring, splash! Festival, Melt Festival, Deichbrand Festival, Wacken Open Air oraz Hurricane Festival.