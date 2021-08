W dniach 11-15 sierpnia 2021 w Kornwalii odbył się festiwal Boardmasters, na którym bawiło się ponad 50 tysięcy festiwalowiczów na koncertach m.in. Gorillaz czy Foals. Brytyjskie media podają, że zdiagnozowano ok 4,7 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem wśród uczestników imprezy oraz osób, które miały z nimi kontakt. Organizatorzy festiwalu twierdzą, że wprowadzili więcej środków ostrożności niż zaleca brytyjski rząd.

Kilka tysięcy zakażeń koronawirusem po festiwalu muzycznym. Władze apelują, by się przebadać

Władze Kornwalii początkowo zastanawiały się, czy pozwolić na organizację imprezy. Ostatecznie wydano zezwolenie z naciskiem, by organizatorzy przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Przed wejściem na teren imprezy uczestnicy musieli pokazać swój status związany ze szczepieniem w specjalnej aplikacji. Noszenie masek nie było wymagane, ale zalecano, by je zakładać.

Ostatecznie około 4,7 tys. osób ma koronawirusa i w większości są to uczestnicy imprezy. Około 75 procent to osoby w wieku 16-21, 800 osób mieszka w Kornwalii. Władze apelują, by uczestnicy imprezy wykonali teksty na COVID-19.