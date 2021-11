Kilkadziesiąt osób utknęło w pubie z cover bandem Oasis. Przez śnieżycę byli tam uwięzieni 3 dni

Fani zostali uwięzieni w pubie z cover bandem Oasis

W piątek 26 listopada 2021 roku 61 uczestników imprezy pojawiło się w Tan Hill Inn w Yorkshire, by cieszyć się zimnymi drinkami, ciepłym kominkiem, a także muzyką na żywo ze strony zespołu Noasis, który jest cover bandem Oasis. Jak podaje New York Times, niedługo później ogromna zamieć spowodowała zamknięcie pubu i dochodzących do niego dróg. Wszyscy zostali więc uwiezieni w Tan Hill Inn.

Razem spędzili tam aż trzy noce i jak opowiada menadżerka pubu, Nicola Townsend, w trakcie tego weekendu ich przybytek opuściło zaledwie kilka osób - głównie rodzice, którzy musieli wrócić do swoich małych dzieci, a także mężczyzna, który potrzebował dotrzeć do szpitala. Do poniedziałku rano pozostało tam jednak 50 osób.

Jak czytamy w oświadczeniu Townsend z poniedziałkowego popołudnia:

Została u nas teraz dwójka gości - to dwie młode dziewczyny, które nie chcą za bardzo wjeżdżać teraz na drogę, więc zostaną jeszcze dzisiaj u nas i jutro pojadą do domu.

Townsend wyjaśniła, że zorganizowali zabawy pubowe, pokazywali filmy pokroju "Grease" czy "Mamma Mia!", a także słuchać było "mnóstwo Oasis". Grupa Noasis została nawet przechrzczona na "Snowasis".

Niektórzy spali w swoich zabukowanych pokojach, inni w samochodach. Na szczęście Tan Hill Inn było bardzo dobrze przygotowane i przez kilka dni nie zabrakło prowiantu, więc wszyscy wyszli z tego niezapomnianego weekendu cali i zdrowi.