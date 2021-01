King Dude i Death in Rome nagrali utwór "White House Tomorrow". To "soundtrack" do wydarzeń na Kapitolu [WIDEO]

Neofolkowi giganci z Death in Rome we współpracy z muzykiem kryjącym się za pseudonimem King Dude stworzyli tło dźwiękowe do wydarzeń na Kapitolu.

Death in Rome to fenomen na scenie neofolkowej. Fani kapeli pokochali zespół za ich klimatyczne interpretacje znanych przebojów. Muzycy nadali utworom Miley Cyrus, Lany Del Rey, Rihanny, a nawet Modern Talking zupełnie nowy wydźwięk. Wielbicielom darkfolku nie trzeba również przedstawiać Thomasa Jeffersona Cowgilla, który występuje pod pseudonimem King Dude. Król Koleś wielokrotnie grał koncerty także w Polsce oraz ma na koncie współpracę z artystami takimi jak Julee Cruise, Drab Majesty czy Chelsea Wolfe.

King Dude i Death in Rome nagrali "soundtrack" do wydarzeń w Kapitolu

Miesiąc temu na oficjalnym kanale Death in Rome pojawiło się wideo "The White House Tomorrow". Utwór nagrany przez muzyków jest inspirowany jednym z kawałków TV Smith. Muzycy zaprezentowali swoim fanom własną interpretację kompozycji "Eurodisneyland Von Morgen".

Oglądaj

Po wydarzeniach, które miały miejsce w Waszyngtonie i zamieszkach wywołanych na terenie Kapitolu przez zwolenników Donalda Trumpa, grupa Death in Rome zdecydowała się na opublikowanie jeszcze innej wersji kompozycji. Tym razem do zespołu dołączył King Dude, który dołożył swój przejmujący wokal do klimatycznej melodii.

Oglądaj

Nagranie audio uzupełniono fragmentami wideo prosto z Kapitolu. W połączeniu z muzyką i tekstem kompozycja stanowi poruszające tło do ostatnich wydarzeń w USA.

Jak deklaruje Death in Rome:

Stworzyliśmy ten utwór w ciągu zaledwie kilku godzin. Teraz patrząc na ten materiał z perspektywy słuchacza, widzimy, że na tle tych nagrań, głos King Dude'a wydaje się być niespodziewanie delikatny i kruchy. Pewnie wkrótce będziemy wspominać te wszystkie wydarzenia z uczuciem nostalgii.

Muzycy wyłączyli możliwość komentowania wideo oraz dopisali pod nim wymowny cytat:

Zadaniem artysty nie jest wygłaszanie politycznych oświadczeń. Najlepsze co możemy zrobić, to zapewnić ścieżkę dźwiękową do wydarzeń historycznych.

Cytat umieścił na swoim profilu także King Dude, który dodał: