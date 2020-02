King Dude opublikował singiel i psychodeliczny teledysk zapowiadający nową płytę

Równie mroczny co romantyczny wokalista King Dude powraca z nowym materiałem. Ostatni album artysty "Music to Make War To" ukazał się w 2018 roku i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno krytyków jak i fanów Króla Kolesia. Muzyk po dwóch latach powraca z nowym materiałem i płytą "Full Virgo Moon", która ujrzy światło dzienne już 13 marca 2020 roku.

King Dude z klipem do "Full Virgo Moon"

King Dude podzielił się właśnie pierwszym singlem z najnowszego albumu. Muzyk opublikował oldschoolowy, psychodeliczny klip do tytułowego utworu "Full Virgo Moon".

Autor projektu Thomas Jefferson Cowgill opowiedział o tworzeniu albumu:

" Stworzyłem właśnie nowy album King Dude - "Full Virgo Moon". Oto wideo do tytułowego utworu z krążka. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba, bo miałem przy nim mnóstwo zabawy. Nagrywałem album w moim mieszkaniu, sam, przez pierwsze dwa tygodnie stycznia. Wspaniale było zrobić coś tak szybko i wypuścić za kilka miesięcy bez zbędnych filtrów... Jak za dawnych czasów. "

King Dude - Full Virgo Moon: Tracklista

Intro (A Shadow's Theme) My Rose by the Sea / Satyr Boy Full Virgo Moon 04:39 Forty Fives Say Six Six Six The Satanic Temple Forgive My Sins Make Me Blind A Funeral Song For Atheists Something About Yo

King Dude wystąpi w Polsce w 2020 roku

Wokalista już wkrótce pojawi się na dwóch koncertach w Polsce, na których zapewne zaprezentuje materiał z nowej płyty. Pierwszy z nich odbędzie się 7 kwietnia 2020 roku w krakowskim Zaścianku. Dzień później King Dude odwiedzi Wrocław i Klub Firlej, gdzie grał swój pierwszy w historii polski koncert. Bilety na wrocławski koncert można nabyć za pośrednictwem aplikacji Going w cenie 60 złotych w przedsprzedaży lub 80 złotych w dniu koncertu. Wejściówki do Krakowa są dostępne na ticketclub.pl w cenie 65 złotych.

