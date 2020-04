Wielu muzyków chce jakoś wesprzeć swoich fanów w trudnych czasach. Z powodu pandemii koronawirusa najlepiej ograniczyć wyjścia do minimum, co niby nie jest takie trudne, ale przebywanie ciągle w czterech ścianach przez wiele dni może być męczące. Dlatego też artyści starają się umilić nam ten niełatwy czas i transmitują swoję koncerty, odpowiadają na pytania fanów czy czytają poezję oraz książki. Kings of Leon postanowił natomiast podzielić się z nami piosenką, która opowiada o tym, co teraz wszyscy przeżywamy.

Kings of Leon stworzył utwór o kwarantannie. Posłuchaj "Going Nowhere" [WIDEO]

Utwór "Going Nowhere" nawiązuje do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Co więcej Kings of Leon zapowiadając utwór podzielił się wpisem:

" Bądźcie bezpieczni, zostańcie w domu. Zobaczymy się tak szybko, jak to będzie możliwe. "

Posłuchajcie, jak prezentuje się akustyczna ballada od Kings of Leon. Za teledysk odpowiada Casey McGrath.

Dyskografię zespołu zamyka krążek "Walls" z 2016 roku i już od jakiegoś czasu krążą plotki dotyczące nowej płyty. Jak na razie zespół nie podzielił się żadnymi konkretami i nie wiadomo też, czy najnowsza ballada jest zapowiedzią nowego albumu.

