Kings of Leon zapowiedział premierę nowej płyty. Posłuchaj singla "The Bandit" [WIDEO]

Zastanawialiście się, co słychać u Kings of Leon? Zespół właśnie zapowiedział nowe wydawnictwo. Album "When You See Yourself" ukaże się 5 marca 2021 roku. Krążek został nagrany w Blackbird Studios, a za jego produkcję odpowiada zwycięzca Grammy, Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine).

Nowy materiał promuje singiel "The Bandit", do którego nagrano klimatyczny teledysk. Za reżyserię klipu odpowiada Casey McGrath. Czy kawałek ma szansę stać się hitem na miarę "Sex on Fire"? Przekonajcie się sami na własne uszy, jak brzmi świeży utwór Kings of Leon":

Posłuchajcie również utworu "100,000 People":

Sprawdźcie, jakie jeszcze kawałki pojawią się na nadchodzącej płycie Kings of Leon:

Kings of Leon "When You See Yourself": Tracklista

When You See Yourself, Are You Far Away The Bandit 100,000 People Stormy Weather A Wave Golden Restless Age Time in Disguise Supermarket Claire and Eddie Echoing Fairytale

Z okazji zapowiedzi premiery nowego albumu Kings of Leon uruchomił swój merch, który jest dostępny na stronie www.kingsofleon.com. W nowej kolekcji znajdzie się limitowana edycja koszulek „Hero T-Shirt”. Każde z zamówień ma szansę na zdobycie dodatkowej koszulki z tekstem do ich najnowszego singla „The Bandit”. Fundusze z „Hero T-Shirt” zostaną przekazane fundacji Live Nation o nazwie Crew Nation.

Od czasu ich debiutu w 2003 roku Kings of Leon wydali 7 albumów: Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016) i sprzedali ponad 20 milionów kopii płyt oraz prawie 40 milionów singli na całym świecie. Wszystkie ich albumy znalazły się na liście Top 200. Zespół grał na licznych festiwalach między innymi podczas Bonnaroo, Lollapaloozy, Austin City Limits, czy Glastonbury.