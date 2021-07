Kirk Hammett niejednokrotnie wypowiadał się negatywnie o swoim dzieciństwie. Gitarzysta Metalliki ponownie opowiedział o tym, jak gitara uratowała mu życie, gdy czuł się podle i był bliski depresji.

Kirk Hammett był maltretowany w dzieciństwie: "Gitara i muzyka były jak terapia"

W rozmowie z Backstaged: The Devil in Metal Podcast Kirk Hammett wyznał, że miał bardzo złe dzieciństwo i już we wczesnych latach życia doświadczył dużo mrocznych chwil, które nie powinny się wydarzyć.

Spotkało mnie wiele nieszczęścia, zbyt wcześnie poznałem mroki życia. W sumie, gitara i muzyka uratowały mnie, to była pewna terapia dla mnie, czułem się dzięki temu lepiej. Byłem bardzo młody, nie rozumiałem, dlaczego czułem się tak źle. Nie sądziłem, że to przez moją sytuację. Wiedziałem jedynie, że gitara mnie uspokaja, działo się tak, gdy byłem dzieckiem, nastolatkiem, dorosłym, nadal tak się dzieje. Cierpię na lęki i mam skłonność do depresji. Moja gitara mi pomaga to przezwyciężyć.

Muzyk wyznał, że dobry, metalowy utwór jest jak horror - jest mocna i nieprzewidywalna, wywołuje podobne uczucia, co pewne mroczne wydarzenia w życiu. Są to silne emocje, pozwalają na to, by się czuć "mrocznie", bez doświadczania przygnębiających rzeczy.

Jeszcze w 2001 roku w rozmowie z Playboyem Hammett wspomniał o tym, że był bity w dzieciństwie i to właśnie gitara go uratowała:

Byłem maltretowany w dzieciństwie. Mój ojciec dużo pił, bił mnie i matkę. Zdobyłem gitarę i od 15. roku życia rzadko wychodziłem z pokoju. Pamiętam, jak w moje 16. urodziny odciągnąłem ojca, który zaatakował moją mamę. Odwrócił się do mnie i zaczął mnie bić.

Kirk Hammett wtedy wyznał, że pewnego dnia ojciec po prostu odszedł, matka starała się wspierać jego i siostrę. Muzyk uważa, że te negatywne emocje i złość wyrażał w swojej muzyce.