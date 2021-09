Kirk Hammett dołączył do Judas Priest. Zobaczcie ich wspólny występ [WIDEO]

Judas Priest i Metallica występowali na jednej scenie podczas imprezy Louder Than Life Festival, więc Kirk Hammett postanowił pojawić się gościnnie podczas koncertu Priestów, z którymi zagrał hit "Green Manalishi".

Kirk Hammett zagrał z Judas Priest [WIDEO]

Gitarzysta Metalliki Kirk Hammett bardzo lubi występować gościnnie z innymi muzykami, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że muzyk pojawił się na scenie podczas koncertu Judas Priest na Louder Than Life Festival 2021.

Co ciekawe, muzyk korzystał podczas występu z Gibsona Les Paula, który oryginalnie należał do Petera Greena, czyli autora "Green Manalishi" (jest to utwór Fleetwood Mac). Poniżej możecie zobaczyć nagranie z występu:

Na temat wydarzenia wypowiedział się techniczny Judas Priest, Robb Philpotts na Instagramie, wrzucając zdjęcie:

Całkiem specjalny moment, kiedy Kirk Hammett z Metalliki dołączył do nas, by zagrać "Green Manalishi". Nawet zrobiłem sobie zdjęcie z gitarą Greeny! Wielkie podziękowania dla Kirka za bycie spoko gościem, a także dla jego technicznego Justina za bycie jeszcze fajniejszym gościem. To była przyjemność, panowie.

Metallica zagrała podczas Louder Than Life aż dwa koncerty - jeden z nich był specjalny, ponieważ zawierał wykonany w całości "Czarny Album", który w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.