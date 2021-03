Kirk Hammett gościnnie na płycie Carlosa Santany. "On naprawdę wymiata"

Gitarzysta Metalliki pojawi się gościnnie na jednym z albumów, które wyda niebawem Carlos Santana. Muzyk deklaruje, że to była naprawdę udana współpraca.

Metallica swój ostatni album "Hardwired... to Self-Destruct" wydała pięć lat temu. Od tego czasu muzycy skupiali się na obszernych trasach koncertowych promujących album. Jednak pandemia pokrzyżowała im plany, podobnie jak wszystkich kolegów z branży Hetfielda i Ulricha.

Kirk Hammett gościnnie na płycie Carlosa Santany

Pod koniec stycznia Robert Trujillo zdradził swoim wpisem na Instagramie, że muzycy wykorzystują czas pandemii do tworzenia nowej muzyki. Opublikował zdjęcie z dziećmi i napisał, że to ich ostatni dzień wspólnego czilowania. Basista zapowiedział, że wraca do kolegów z kapeli pracować nad nowym albumem.

Od tamtej pory słuch o nowym krążku Mety zaginął, jednak jej członkowie nie próżnują. Wierzymy, że pracują nad nowym materiałem, jednak zajmują się także pobocznymi projektami. Kirk Hammett pojawi się np. na wydawnictwie Carlosa Santany.

Santana ma w planach wydanie kilku płyt ze swoim zespołem, na jednej z nich ma pojawić się gitarzysta Metalliki. Jak donosi abc News Radio, muzycy rozpoczęli kilka projektów i wkrótce na rynku pojawią się ich trzy albumu.

Współpraca Santany i Hammetta najwyraźniej układa się pomyślnie, bo jedyny komentarz muzyka w sprawie to:

Mój brat Kirk Hammett z Metalliki gra na tym albumie. Absolutnie wymiata.

Santana zdradził, że na płycie możemy spodziewać sie także Steve'a Winwooda oraz frontmana Living Color.