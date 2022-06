Kirk Hammett stwierdził, że Metallica próbowała "ostrzec ludzi przed Spotify" w sprawie z Napsterem

Jak wiele osób pewnie wie, w 2000 roku Metallica pozwała serwis internetowy Napster o naruszenie praw autorskich, kiedy zespół przypadkiem usłyszał demówkę ich kawałka "I Disappear" w radiu i dowiedział się, że rozgłośnia skorzystała z portalu, aby nielegalnie pozyskać singla. Sprawa była bardzo głośna, ludzie palili płyty i gadżety zespołu, oskarżając grupę o to, że jest strasznie chciwa.

Metallica proces w końcu wygrała, a jak się okazuje po latach, miała trochę racji. Do sprawy niedawno odniósł się Kirk Hammett, który stwierdził w rozmowie z Classic Rock, że sprawa przeciwko Napsterowi była niestety zapowiedzią tego, co nadejdzie:

Hammett nie jest jednak w pełni przekonany, czy aby na pewno rzeczywistość jest tak bardzo przerażająca dla współczesnych artystów - w końcu internet pozwala na dużo łatwiejsze znalezienie dużej ilości dobrych zespołów i muzyków:

Wiecie, to prawda, że przemysł nie jest taki, jak kiedyś. Ale to chyba normalne. Rzeczy się zmieniają. Plus to nie jest tak, że nie możesz zarobić porządnych pieniędzy ze sprzedaży muzyki na Bandcampie, czy na czekach ze streamingu. Internet pomaga też w odnalezieniu nowej muzyki i promocji na własną rękę. Po prostu nieco trudniej jest teraz zarabiać na sprzedaży albumów i singli. Ale czy nasz pozew przeciwko Napsterowi był zapowiedzią tego, jak mało ludzie będą zarabiali na streamingu? To trochę przesada. Nikt nie ma kryształowej kuli.