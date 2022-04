Już 23 kwietnia z okazji Record Store Day ukaże się solowa EP-ka Kirka Hammetta zatytułowana "Portals". Wydawnictwo ukaże się na CD, winylu oraz oczywiście w serwisach streamingowych. Hammett postanowił nagrać EP-kę z instrumentalnymi utworami i właśnie podzielił się nową piosenką z tego wydawnictwa.

Kirk Hammett udostępnił solowy utwór "High Plains Drifter" z nadchodzącej EP-ki

Pomysł na wydawnictwo pojawiło się całkiem przypadkowo, bo gitarzysta Metalliki chciał początkowo stworzyć muzykę, która akompaniowała wystawie "It’s Alive" w Peabody Essex Museum w Salem w 2017 roku. Tak powstał utwór "Maiden And The Monster" i był to pierwotny koncept "Portals".

Za kilka dni otrzymamy 4 instrumentalne kompozycje Kirka Hammetta. Oczekiwanie osłodzi nam najnowszy kawałek gitarzysty zatytułowany "High Plains Drifter", który trafił do sieci:

W rozmowie z The Mercury News Kirk Hammett wyznał, że trochę denerwuje się przed wydaniem solowego albumu. W przypadku nowych płyt Metalliki, muzycy zawsze się wspierali, a teraz Hammett musi liczyć tylko na siebie.

Teraz wydając solowy album cały ciężar spoczywa na moich barkach. Powiedziałem Jamesowi Hetfieldowi: "To jest dziwne. Wydaję płytę i zazwyczaj mam waszą trójkę przy sobie. Teraz jestem tylko ja i czuję się niepewnie i nerwowo". James miał tylko jedną odpowiedź: "To jest doświadczenie, dzięki któremu się rozwiniesz", podziękowałem mu za to, bo nie patrzyłem na tę sytuację w ten sposób.

Z okazji 40-lecia Metallica zagrała niedawno 2 wyjątkowe koncerty w San Francisco w Chase Center, podczas których grupa wykonała piosenki ze wszystkich swoich studyjnych płyt. Koncerty były transmitowane online, by każdy fan Metalliki mógł zobaczyć swoich idoli w akcji.