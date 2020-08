Kirk Hammett uratował gitarzystę Slayera podczas występów Wielkiej Czwórki

Gary Holt niedawno opublikował na Instagramie zdjęcia z Jamesem Hetfieldem podczas wspólnego koncertu Wielkiej Czwórki Thrash Metalu. Wyjawił, że miał wówczas ogromne problemy ze wzmacniaczem, a w naprawienie sytuacji pomógł mu sam Kirk Hammett.

Kirk Hammett pomógł gitarzyście Slayera na scenie

Holt na zdjęciu pozował z Hetfieldem podczas koncertu Wielkiej Czwórki na stadionie New York Yankees. Gitarzysta wyjaśnił, że zepsuł się jego wzmacniacz i nikt nie miał czasu, by naprawić go w trakcie show. Lider Exodusu postanowił powiedzieć o tym Kirkowi Hammettowi, który z chęcią oddał mu swój sprzęt.

Niestety gitarzysta Metalliki zapomniał o tym, że na scenie używają odsłuchów dousznych, więc Gary Holt i tak nic nie słyszał podczas występu. Na szczęście wszystko się skończyło dobrze, a Holt ma przyjemne wspomnienia z całej sytuacji: