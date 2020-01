Kirk Hammett wspomina walkę Metalliki z Napsterem. Zespół żałuje swoich decyzji?

W 2020 roku wiemy, że mało który zespół muzyczny byłby w stanie utrzymać się ze sprzedaży fizycznych nośników swojej twórczości. Kapele odhaczają największe przychody na trasach koncertowych, sprzedając oficjalne, zespołowe gadżety, czy współpracując z dużymi firmami i większość z nich decyduje się na udostępnianie swoich dyskografii w streamingu. Jednak na początku XX wieku, nie było to jeszcze oczywiste, a grupy próbowały walczyć z internetem zamiast z nim współpracować.

Kirk Hammett wspomina walkę Metalliki z Napsterem

Najgłośniejszym echem w świecie metalu odbiła się walka Metalliki z Napsterem. Muzycy pozwali serwis w 2000 roku i zostali pierwszą w historii kapelą, która drogą prawną walczyła z firmą zajmującą się udostępnianiem plików peer-to-peer. Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść muzyków, a ponad 300 tysięcy użytkowników zablokowano za dzielenie się materiałami Metalliki.

Metallica swoją wygraną nie zyskała zbyt wiele, ponieważ zarówno piractwo w internecie jak i legalne usługi streamingowe właśnie zaczęły się rozkręcać w sieci. Dziś nawet legenda thrashu aktywnie korzysta z usług chociażby Spotify, a przed wymianą plików w sieci nie ma ucieczki. .

Po latach Kirk Hammett wspominał temat afery z Napsterem w podcaście Deana Delraya "Let There Be Talk". Muzyk podkreślił, że ludzie myśleli, że za 20 lat zespół spojrzy na to, co zrobił i uzna, że postąpili słusznie. Że walczył w dobrej sprawie i zmienił bieg wydarzeń. Jednak według Kirka, kapela nie zmieniła zupełnie nic i cała akcja była niepotrzebna.

" Nie zmieniliśmy nic. Nic co zrobiliśmy nie miało znaczenia. Stało się. Nie mogliśmy tego wszystkiego powstrzymać, ponieważ to był wzrastający trend, silniejszy od nas. Doprowadziło to do pogrążenia przemysłu muzycznego. Ale nie mogliśmy tego zatrzymać, nie było szans. Coraz łatwiej było docierać do nowej muzyki, ale też za nią nie płacić. To co się stało, było naturalną koleją rzeczy. "

" Wróciliśmy do momentu, kiedy jedynym źródłem dochodu muzyków jest granie. I nie ma w tym nic złego, to fajne, bo pokazuje, kto faktycznie chce to robić, a kto jest tylko pozerem. "

