Kirk Hammett zapowiada nową płytę Metalliki: "ta muzyka pasuje do obecnych czasów"

Każda nowa płyta Metalliki to ogromne wydarzenie w przemyśle muzycznym. Dlatego dobrze jest słyszeć, że grupa pracuje nad nowymi piosenkami w trakcie pandemii.

Kirk Hammett zapowiedział nowy album Metalliki

Kirk Hammett z Metalliki wyjawił niedawno w rozmowie z Classic Rock, co zespół chce osiągnąć swoim nowym wydawnictwem, które może kiedyś zadebiutuje na półkach sklepowych. Gitarzysta nie zdradzał zbyt dużo szczegółów, ale ładnie podsumował cel ich działalności.

Hammett stwierdził bowiem, że teraz jedyne, co mogą zaoferować to połączenie pokoleń przez muzykę i to jest wystarczające:

Metallica zawsze chciała łączyć ludzi przez muzykę. I moim zdaniem obecnie potrzebujemy muzyki bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy celebrować fakt, że tu jesteśmy i to przeżyliśmy. Mam nadzieję, że nowy album Metalliki połączy podzielone grupy i pomoże wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Gitarzysta zaznaczył, że zespół sporo pracował w trakcie 2020 roku:

Staraliśmy się jak najbardziej wykorzystać te ostatnie półtora roku pandemii i wyszło nam to całkiem nieźle. Spotykaliśmy się na Zoomie i pracowaliśmy, a potem spotykaliśmy się w studiu i pracowaliśmy. Całkiem nieźle nam szło i moim zdaniem, te piosenki pasują do obecnych czasów.

Na końcu Hammett podzielił się swoją filozofią dotyczącą tworzenia muzyki tak ogólnie:

Muzyka powinna łączyć ludzi i być celebracją. Dla mnie tym jest muzyka. Nie chodzi o sprzedaż albumów, czy zdobywanie Grammych. Chodzi o pisanie dobrych kawałków, dawaniu ich ludziom i pomaganie innym za pomocą tej muzyki.

Niestety, legendarny muzyk nie chciał rzucać potencjalnymi datami premiery nowego krążka. Dyskografię zespołu Metallica zamyka wydany w 2016 roku album "Hardwired... To Self-Destruct".