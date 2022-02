Stało się! Fanów Metalliki i Kirka Hammetta ucieszy wiadomość, że gitarzysta wyda solowy materiał z okazji Record Store Day, czyli 23 kwietnia. Na minialbumie pojawią się 4 instrumentalne piosenki i gitarzysta podzielił się grafiką, która trafi na okładkę oraz zdradził tytuł płyty.

Kirk Hammett zapowiedział solową EP-kę! Kiedy premiera?

Nadchodzące wydawnictwo Kirka Hammetta będzie nosić tytuł "Portals" i pojawi się na CD, winylu oraz oczywiście w serwisach streamingowych. Gitarzysta Metalliki wyznał, że początkowo chciał stworzyć muzykę, która akompaniowała wystawie "It’s Alive" w Peabody Essex Museum w Salem w 2017 roku. Gitarzysta napisał utwór "Maiden And The Monster" i był to pierwotny koncept "Portals". Wtedy też Hammett zdecydował się nagrywać instrumentalne kawałki, które niebawem usłyszymy w ramach Record Store Day.

Zobaczcie, jak będzie prezentować się grafika "Portals":

Fot. materiały prasowe

Z okazji 40-lecia Metallica zagrała 2 wyjątkowe koncerty w San Francisco w Chase Center, podczas których grupa wykonała piosenki ze wszystkich swoich studyjnych płyt. Koncerty były transmitowane online, by każdy fan Metalliki mógł zobaczyć swoich idoli w akcji.