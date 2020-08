Kirk Hammett zdradził, dlaczego Metallica zagrała Dżem na koncercie w Polsce

Metallica jest stałym gościem w naszym kraju. Muzycy swoje dwa ostatnie koncerty w Polsce zagrali w 2019 i 2018 roku. Ten sprzed dwóch lat ze szczególnym sentymentem wspominają fani Dżemu. Grupa postanowiła wykonać hit Ryśka Riedla w krakowskiej TAURON Arenie, czym zaskoczyła publiczność.

"Wehikuł czasu" wybrzmiał 28 kwietnia 2018 roku podczas koncertu Metalliki w Krakowie. Kirk Hammett i Robert Trujillo wykonali piosenkę Dżemu w ramach akcji "Doodle". Muzycy wymyślili, że na każdym przystanku trasy zapoznają się z hitami danego państwa i spróbują wykonać ich własną wersję. W Polsce padło na legendę bluesa.

Obok wzruszonych słuchaczy znaleźli się też tacy, którzy nie rozumieli wyboru muzyków. Po koncercie pojawiły się głosy, że Metallica powinna zagrać coś z metalowego repertuaru formacji takich jak Turbo, Kat czy TSA. W rozmowie z Teraz Rockiem, Kirk Hammett miał okazję wytłumaczyć się, dlaczego padło akurat na Dżem.

Okazuje się, że Metallica ma na swoją obronę logiczne argumenty. Piosenkę wybrali sami (wbrew głosom sceptyków) i najwyraźniej nie żałują tej decyzji.

Gdy szykowaliśmy się z Robem do naszego występu w Polsce, braliśmy pod uwagę utwór brzmiący jak country rock. Outlaws, The Allman Brothers Band, tego typu sprawy... Korzenny country rock. Dali nam do wyboru listę i stwierdziliśmy: „O, to będzie fajna rzecz!”. Bardzo energetyczna i natychmiast rozpoznawalna przez ludzi, dlatego ją wybraliśmy. "