Klaus Meine ze Scorpions trafił do szpitala. Co było tego przyczyną?

Klaus Meine trafił do szpitala. Informację na temat jego zabiegu udostępnił na Facebooku zespół Scorpions. Na szczęście wygląda na to, że życiu wokalisty nic nie zagraża. Meine przyznał, że usunięto mu kamień nerkowy, co było wyjątkowo bolesne. Grupa prawdopodobnie będzie zmuszona przełożyć koncerty na przyszły tydzień, ale najważniejsze jest to, że Meine jest na drodze do pełnej regeneracji.

Klaus Meine ze Scorpions trafił do szpitala

Sam wokalista wydaje się być pozytywnie nastawiony do całej sytuacji, a na udostępnionym zdjęciu widzimy go uśmiechniętego. Meine podziękował swoim lekarzom i przyznał, że stanie na nogi dopiero w przyszłym tygodniu:

" Drodzy fani, najpierw dobre wieści - zagraliśmy świetny koncert w Melbourne w środę w Rod Laver Arena. Każda minuta była cudowna. Tak dobrze być znów w Australii. A teraz złe wieści - usunięto mi kamień nerkowy w szpitalu w Melbourne. To był bardzo bolesny atak. Usunięto kamień i włożono mi stent, więc możecie sobie wyobrazić jak się teraz czuje. Wybaczcie Sydney... Czy będziemy musieli znowu odwołać koncert? Na to wygląda, ale mamy nadzieję, że uda nam się go przełożyć na przyszły tydzień. Datę jeszcze ogłosimy. Doktor Katz i jego drużyna się mną dobrze zajmuje. Jestem w dobrych rękach, ale wstanę sam dopiero na początku przyszłego tygodnia. "

Zespół Scorpions jest obecnie w trakcie trasy koncertowej po Australii i Oceanii. Na scenie towarzyszy im grupa Whitesnake. Jak przyznał niedawno gitarzysta Matthias Jabs, formacja planuje nagranie nowego albumu w lipcu 2020 roku, a materiał miałby być udostępniony w całości jesienią. Premiera krążka wiązałaby się z powrotem do koncertowania. Mamy nadzieję, że Klaus Meine i spółka odwiedzą w ramach kolejnej trasy również i Polskę.