Projekt Man on Man tworzą Roddy Bottum, klawiszowiec Faith No More oraz jego partner Joey Holman. Panowie postanowili nie siedzieć z założonymi rękoma podczas kwarantanny i nagrali nowe piosenki, m.in. singiel "Daddy" promujący krążek, który ma się ukazać latem 2020. Muzycy nagrali również klip do tego utworu, ale został on usunięty z YouTube'a.

Klip muzyka Faith No More został usunięty z YouTube'a z powodu scen seksualnych

Nowy kawałek Man on Man zadebiutował w piątek, 22 maja 2020 na YouTubie. Jednak wkrótce zniknął z serwisu. Roddy Bottum wyjaśnił swoim fanom na Twitterze, że klip został usunięty z powodu scen seksualnych. Jeżeli jesteście ciekawi, jak prezentuje się teledysk do "Daddy", to możecie go obejrzeć jedynie na profilu grupy na Instagramie.

Czy usunięcie klipu Man on Man z YouTube'a było słuszne? Tak Nie

Zobacz także: Przedstawiamy 10 najbardziej kontrowersyjnych teledysków w historii

Bottum tak opisał Man On Man dla Rolling Stone:

" Projekt dokumentuje ten dziwny czas w historii świata i zwraca uwagę na to, jak ważna jest kreatywność i bycie razem. Piosenka i klip do "Daddy" pokazuje, jak ważna jest miłość w czasach izolacji i jest listem miłosnym do nie tak dawnej przeszłości i czasu, gdy mogliśmy się spotykać z naszą społecznością queer. "

Bottum był jednym z pierwszych znanych rockmanów, którzy publicznie przyznali się do homoseksualizmu. Muzyk opowiedział o tym w 1993 roku w wywiadzie dla The Advocate.