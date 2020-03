Kobe Bryant uczczony przez KISS podczas koncertu [WIDEO]

Kobe Bryant zmarł w tragicznym wypadku prywatnego helikoptera. Pięciokrotny mistrz NBA miał zaledwie 41 lat i leciał na mecz koszykówki swojej 13-letniej córki. Dziewczynka zginęła w katastrofie wraz z ojcem. Zarówno gwiazdy sportu jak i muzyki tuż po śmierci sportowca nie mogły uwierzyć w taki obrót wydarzeń i składały liczne kondolencje rodzinie zmarłego.

Kobe Bryant uczczony przez KISS podczas koncertu

Hołd znanemu koszykarzowi złożyła między innymi Alicia Keys podczas rozdania nagród Grammy. Chwilę później Guns N' Roses zagrał dla sportowca "Knockin’ on Heaven’s Door" na Super Bowsl Music Fest 2020. Tym razem szacunek do Bryanta wyraziła grupa KISS.

Podczas jednego z ostatnich koncertów na stadionie Lakersów zespół KISS poświęcił chwilę na złożenie hołdu mistrzowi koszykówki. Paul Stanley założył koszulkę Lakersów z numerem 24 Bryanta i wygłosił krótką mowę przed zagraniem utworu "Do You Love Me".

" Jesteśmy w domu, który zbudował Kobe. Nikogo z nas nie byłoby tutaj, gdyby nie to, że to miejsce jest pomnikiem dla niego. Był kimś więcej niż koszykarzem, był wzorem do naśladowania. Dedykujemy dzisiejszy występ jemu i jego córce oraz wszystkim, którzy zginęli w katastrofie tamtego helikoptera. "

KISS wystąpi w Polsce w 2020 roku

Grupa KISS powróci na kolejny koncert w Polsce już 2020 roku. Muzycy zagrają 15 lipca 2020 roku w gliwickiej Arenie. Występ będzie częścią pożegnalnej trasy koncertowej formacji End Of The Road Tour.

Zobacz też: Kobe Bryant - za co koszykarz otrzymał Oscara?