Kobieta rozrywa sobie klatkę piersiową w nowym klipie Behemotha do "Rom 5:8"

Grupa Behemoth wydała swoją ostatnią płytę w 2018 roku. "I Loved You at Your Darkest" pojawiło się w niemal każdym zestawieniu najlepszych płyt metalowych na świecie. Krążek odniósł duży sukces komercyjny. Dotarł do 4. miejsca najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. W Niemczech i Finlandii materiałowi udało się wylądować na 7. pozycji. Album doceniła także redakcja Loudwire, która okrzyknęła dzieło Behemotha najlepszym metalowym krążkiem minionej dekady.

Behemoth z klipem do "Rom 5:8"

Ekipa Nergala poza trasą koncertową promuje krążek również kontrowersyjnymi klipami. Muzycy w lipcu 2019 opublikowali szokujący teledysk do "Sabbath Mater". Wcześniej własnej interpretacji w formie wideo doczekał się utwór "Ecclesia Diabolica Catholica" czy "Bartzabel". Tym razem Behemoth zaprezentował obraz do "Rom 5:8".

Muzycy po raz kolejny postawili na mroczny i obrazoburczy klimat. Nikogo nie zaskoczą wszechobecne religijne odniesienia, krew i niepokojąca aura. Wszystkie elementy klipu zgodne z wizerunkiem i kompatybilne z muzyką Behemotha stworzyła wspólnie z zespołem Grupa 13, z którą artyści regularnie współpracują.

Nergal w trasie z Me And That Man

Projekt Nergala Me And That Man powraca w nowym składzie i z nowym materiałem. Muzycy zapowiedzieli 9 koncertów promujących najnowszy album formacji. Trasa New Tour, New Songs, Same Shit 2020 rozpocznie się 2 kwietnia 2020 roku w Zaklętych Rewirach we Wrocławiu, a zakończy 19 kwietnia w Katowicach. Bilety na wydarzeniach są już dostępne w sprzedaży.

Zobacz też: Dlaczego Nergal woli satanizm od katolicyzmu? Muzyk wyjaśnił