Przypadkowa kobieta zaśpiewała "Shallow" w metrze. Jej głos zachwycił internautów [WIDEO]

Prawdziwe talenty można czasem spotkać przypadkowo na ulicy. Tak się stało, gdy komediant Kevin Freshwater wpadł na pomysł, by w ramach zabawy "Finish the Lyrics" zaczepiać przypadkowe osoby na ulicy i prosić je o dokończenie piosenki. Jedną z kobiet zachęcił do zaśpiewania "Shallow" Lady Gagi oraz Bradleya Coopera i okazało się, że posiada ona niesamowity głos. Filmik z jej śpiewem stał się z miejsca hitem internetu.

Przypadkowa kobieta zaśpiewała "Shallow" w londyńskim metrze. Jej głos zachwycił internautów [WIDEO]

Komediant zaczepił w londyńskim metrze przechodząca obok niego kobietę i zaczął nucić "Shallow". Nie spodziewał się, że trafi na profesjonalną wokalistkę, która pięknie zaśpiewała przebój Lady Gagi powstały na potrzeby filmu "Narodziny Gwiazdy".

Posłuchajcie, jak kobieta wykonała "Shallow":

Internauci szybko zidentyfikowali kobietę i okazało się, że w nagraniu wzięła udział Charlotte Awbery, która jest wokalistką i autorką tekstów. Sprawdźcie, jak piosenkarka brzmi w innych utworach:

