"Kochana" powstała jako zapis przyjaźni Renaty Przemyk z Kasią Nosowską i Anią Saraniecką. Po 17 latach wokalistka powraca z utworem w nowej wersji, a zamiast Nosowskiej towarzyszy jej Igor Herbut.

"Kochana" - Renata Przemyk i Igor Herbut w nowej wersji przeboju

"Kochana była ukoronowaniem chwili, kiedy z Kasią Nosowską i Anką Saraniecką w lecie na mojej werandzie poczułyśmy takie babskie pokrewieństwo. Piłyśmy kawkę i nie tylko. Rozmawiałyśmy o rzeczach super ważnych i o pierdołach i pisałyśmy wiersze po wersie. (...) To zapis czasu, jaki można mieć z kimś, kto wie, o czym mówisz i jest to dla niego ważne." mówiła Renata Przemyk w 2014 roku w wywiadzie dla portalu Meakultura. Muzykę do utworu napisała Renata Przemyk, tekst stworzyły Katarzyna Nosowska z Anną Saraniecką. 17 lat później piosenka doczekała się nowej aranżacji i nowego wokalisty w duecie z okazji premiery jubileuszowej płyty "Renata Przemyk i Mężczyźni". Damsko-męską wersję przeboju "Kochana" Renata Przemyk śpiewa z Igorem Herbutem - założycielem i wokalistą zespołu LemON. Posłuchajcie:

Teledysk do piosenki, w którym wystąpili Anna Zofia Konieczna, Łukasz Zubrzycki oraz Genowefa i Wielisław Osuch, wyreżyserowała Oliwia Marciniak, zdjęcia wykonał Jan Marciniak. Para wspólnie odpowiada za scenariusz.

Przypominamy oryginalną wersję przeboju "Kochana" w wykonaniu Kasi Nosowskiej i Renaty Przemyk, do którego teledysk wyreżyserowała Maria Sadowska.

Wokalistki wykonały utwór w nowej aranżacji podczas Męskiego Grania w 2018 roku w towarzystwie Tomasza Organka. Jak wyznała wówczas Przemyk, był to drugi raz, kiedy śpiewały go razem na żywo.

Która wersja utworu "Kochana" jest lepsza? oryginalna z Katarzyną Nosowską nowa z Igorem Herbutem

"Renata Przemyk i Mężczyźni" - jubileuszowy album wokalistki

Na jubileuszowy album "Renata Przemyk i Mężczyźni" składa się trzynaście duetów wokalistki z wyjątkowymi artystami, m.in. Wojciechem Waglewskim, Czesławem Mozilem i Johnem Porterem. "Kochana" z udziałem Igora Herbuta jest trzecim singlem promującym płytę zrealizowaną z okazji 30-lecia działalności artystycznej Renaty Przemyk. Wcześniej mogliśmy już usłyszeć i zobaczyć teledyski do utworów "Nie mam żalu" z Arturem Andrusem oraz "Kłamiesz" z raperem Vienio.

Wydawcą płyty "Renata Przemyk i Mężczyźni" jest Agora Muzyka. Album miał swoją premierę 4 września 2020 roku.