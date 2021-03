Kolejne koncerty odwołane, a gwiazda rocka reklamuje polskie piwo. Oto muzyczne podsumowanie tygodnia

Mamy 28 dzień marca, co oznacza, że w związku z przesunięciem zegarów spaliście dzisiaj o godzinę krócej. Macie dzisiaj godzinę mniej na spacer, obejrzenie serialu, ale też na wkurzanie się wszystkim tym, co Wam przeszkadza w otaczającym świecie, a niespecjalnie zapowiada się na zmiany. Godzinę krócej będziecie też dzisiaj przeglądać internety, jednak mimo to mamy nadzieję, że znajdziecie chwilę na muzyczne podsumowanie minionych 7 dni, które serwujemy Wam poniżej.

Tak było. Muzyczne podsumowanie tygodnia na Antyradio.pl

Tydzień zaczął się od kolejnej afery związanej z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Już kolejny raz twórcy i uczestnicy programu są oskarżani o rasizm.

Fan Nicka Cave'a zainspirował muzyka do rozmyślania na temat przebiegu swojego pogrzebu...

Paul Stanley powiedział, co wiedział na temat tworzenia nowej muzyki.

Okazało się, że Shakira jest fanką Metalliki.

A grupa Hollywood Vampires odwołała trasę i koncert w Polsce.

Spytaliśmy Was, którego artystę lub grupę widzieliście na żywo najwięcej razy. Odpowiedzi nas zaskoczyły.

Dowiedzieliśmy się, co się stało z prochami Lemmy'ego.

Ted Nugent chciał udowodnić, że nie jest rasistą i wymienił ulubionych czarnoskórych muzyków...

Jinjer ogłosił kolejny koncert w Polsce.

A we Wrocławiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie.

Zażartą bitwę na naszym Facebooku wygrał Nocny Kochanek.

Rammstein po raz kolejny przełożył trasę i koncert w Polsce.

25 marca 1947 roku urodził się Elton John.

Ex Maanam dorobił się nowej wokalistki.

Gojira zaprezentowała nowy klip.

26 marca 1948 roku urodził się Steven Tyler z Aerosmith.

A tego samego dnia w 1964 roku urodził się Paul Bostaph ze Slayera.

Royal Blood opublikował eksperymentalny kawałek.

Bono promuje szczepienia serialem pełnym gwiazd.

A Iggy Pop reklamuje polskie piwo.

28 marca 1986 roku urodziła się Lady Gaga, czyli Stefani Joanne Angelina Germanotta.