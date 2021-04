Kolejne muzyczne okazje w Empiku. Wraca popularna promocja „3 za 2” na płyty CD

Mimo stale rosnącej popularności muzycznych serwisów streamingowych, tradycyjne nośniki nadal mają liczne grono swoich zwolenników. To z myślą o nich Empik oferuje cykliczne promocje, obejmujące m.in. popularne obecnie winyle, kompakty, a nawet kultowe kasety magnetofonowe, które ostatnio wracają do łask.

W dniach 22-25 kwietnia w salonach Empik i na Empik.com klienci będą mogli wybierać spośród tysięcy płyt CD w atrakcyjnych cenach, w ramach kolejnej odsłony bardzo popularnej i lubianej przez słuchaczy akcji „3 za 2” (kup trzy, zapłać za dwie).

Długo wyczekiwane muzyczne premiery

Wiosenną promocją „3 za 2” objęte są m.in. liczne premierowe tytuły. Na fanów mocniejszych brzmień czeka nowy krążek legendarnej punkowej grupy The Offspring. Let The Bad Times Roll to dziesiąty album zespołu, który powrócił ze świeżym materiałem po niemal dziesięcioletniej przerwie.

Swoją premierę w kwietniu miała również nowa płyta Grety Van Fleet - The Battle at Garden's Gate . W skład grupy wchodzi trzech braci i ich przyjaciel, którzy, zainspirowani rockiem lat 60. i 70., postanowili spróbować swoich sił i założyć kapelę. Po głośnym debiucie, młodzi rockmani wracają w dojrzalszym, bardziej melancholijnym wydaniu.

W marcu ukazało się także nowe wydawnictwo Stinga. Duets to muzyczna podróż od 1992 roku, w której wokalista wspomina najciekawsze muzyczne mariaże, m.in. z Mary J. Blige, Herbie Hancockiem, Eric’iem Claptonem czy Annie Lennox. Na krążek trafił także premierowy utwór pt. September, który Sting nagrał w duecie z ikoną włoskiej muzyki – Zucchero.

Płyty dostępne „od ręki” w salonach Empik w całej Polsce

Promocja „3 za 2” na płyty CD obowiązuje zarówno na Empik.com, jak i w salonach Empik. Te są otwarte we wszystkich lokalizacjach - również w galeriach handlowych. Wystarczy więc wizyta w najbliższym sklepie , by móc cieszyć się dźwiękami nowych albumów w domowych głośnikach.

Przy zamówieniu płyt w tej promocji na stronie Empik.com tradycyjnie można wybrać bezpłatny odbiór paczki w dowolnym salonie lub skorzystać z jednej z wielu opcji darmowej dostawy w ramach programów Empik Premium i Empik Premium Free.