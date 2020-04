W związku z pandemią koronawirusa odwołano wiele koncertów, jak również letnich festiwali. W Polsce nie odbędzie się 3-majówka we Wrocławiu oraz Jarocin Festiwal. Fani Coachelli też muszą uzbroić się w cierpliwość - wiosenna impreza została przesunięta na jesień. Niestety na tym nie koniec, bo właśnie ogłoszono, że kolejny legendarny festiwal zostanie odwołany.

Kolejny legendarny festiwal muzyczny odwołany przez koronawirusa. Co z biletami?

Mowa o duńskim festiwalu Rockskilde, który miał się odbyć w dniach 27 czerwca-4 lipca 2020. Organizatorzy poinformowali swoich fanów, że niestety 50. jubileuszowa edycja imprezy nie odbędzie się, bowiem Dania postanowiła wprowadzić zakaz imprez masowych do 31 sierpnia 2020:

" Jesteśmy zdruzgotani. Obawialiśmy się tego, jednak mieliśmy nadzieję, że tak się to wszystko nie skończy. Ryzyko infekcji wirusem jest za duże w tak dużych skupiskach. Co za tym idzie, w tym lecie Roskilde Festival się nie odbędzie. "

Zobacz także: Legendarny polski festiwal odwołany. Kolejna edycja imprezy dopiero w 2021 roku

Przeczytajcie całe oświadczenie organizatorów imprezy:

Co za tym idzie, festiwal odbędzie się dopiero w 2021 roku i zakupione dotychczas bilety będą obowiązywać na przyszłoroczną edycję imprezy. Wejściówki można również zwrócić. Na Rockskilde mieli zagrać tacy artyści, jak m.in. Faith No More, Deftones, The Strokes czy Taylor Swift.

Zobacz także: Eurowizja 2020 odwołana z powodu koronawirusa!