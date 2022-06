Kolejny rockowy hit dobił do MILIARDA odsłon na YouTubie. To wielki przebój z lat 80.

IT'S THE FINAL COUNTDOWN! Zespołowi Europe serdecznie gratulujemy tego pięknego osiągnięcia.

Klip do The Final Countdown z miliardem wyświetleń na YouTubie

Klip do megahitu "The Final Countdown" autorstwa z Europe z 1986 roku oficjalnie dołączył do klubu miliarda wyświetleń na YouTubie. Wideoklip zadebiutował tam w 2009 roku, a oryginalnie wyreżyserował go Nick Morris i zawiera ujęcia z koncertów grupy w Solnie w Szwecji, a także prób dźwiękowych sprzed tych imprez.

Zespół poinformował o tym dokonaniu za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych:

Niesamowite! Miliard wyświetleń! Dziękujemy bardzo tym, którzy oglądali nasze wideo na YouTubie. Wierzymy też, że przy okazji zdenerwowaliśmy tym kawałkiem sporo osób. Tak czy siak, jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy świętować nasze osiągnięcia z publicznością w Goteborgu na trasie z Whitesnake.

"The Final Countdown" to pierwszy singiel z ich trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego... "The Final Countdown" z 1986 roku. To najpopularniejszy utwór w ich karierze, dotarł na szczyt zestawienia przebojów w 25 krajach, a także na 8. miejsce Billboardu w USA.

Z tej okazji, Wall of Sound przypomniało wywiad sprzed kilku lat z wokalistą Europe, Joey'm Tempestem, który opowiedział o procesie powstawania tego utworu:

Nagrałem demo tej piosenki w swoim domu. To była minutowe demo, które miałem w głowie od liceum. Na trzecim albumie chcieliśmy nagrać ten kawałek i zrobić wszystko na podstawie tej melodii na klawiszu. To był kawałek nadający się do soundtracku, ale nie singiel. Ale chłopaki z zespołu byli bardzo podjarani "The Final Countdown", więc w końcu postanowiliśmy go wydać.

Przy okazji opowiedział, że w życiu nie pomyśleli, iż singiel będzie aż tak ogromnym hitem:

Ale nie, nigdy nie sądziliśmy, że to będzie taki klip. Otworzyliśmy nim album, a także koncerty, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie pierwszy singiel z tej płyty.