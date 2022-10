Kolejny rockowy zespół ma miliard wyświetleń na YouTubie. Dołączył do grona AC/DC i Guns N' Roses [WIDEO]

"Billion Views Club" to dosyć elitarny klub, w którym znajdują się zespoły z miliardem wyświetleń klipu na YouTubie. W tym gronie znajdują się już m.in. kapele AC/DC, Guns N' Roses, A-ha, System of a Down czy Linkin Park.

Kolejny rockowy utwór ma miliard wyświetleń na YouTubie. Zespół dołączył do grona AC/DC i Guns N' Roses [WIDEO]

Miliard wyświetleń na YouTubie to spore osiągnięcie i co rusz do grona szczęśliwców dołączają rockowe zespoły. Teraz takim rekordem może pochwalić się supergrupa Audioslave z utworem "Like a Stone" z pierwszego albumu zespołu z 2002 roku.

W 2000 rozpadł się Rage Against The Machine i gitarzysta Tom Morello, basista Tim Commerfold oraz perkusista Brad Wilk zdecydowali, że będą kontynuować działalność razem. Gdy posłuchali albumu Soundgarden, „Badmotorfinger” z 1991 zdecydowali się zaprosić do współpracy Chrisa Cornella. Tak w 2001 roku powstał Audioslave.

Supergrupa funkcjonowała do 2007 roku i nagrała trzy albumy studyjne - "Audioslave", "Out Of Exile" i "Revelations". Niestety Chris Cornell popełnił samobójstwo 18 maja 2017.