Kolejny rockowy zespół z miliardem wyświetleń klipu na YouTube. O kogo chodzi?

Niemalże dokładnie w 7. rocznicę debiutu, barierę miliarda wyświetleń przebił klip do "Do I Wanna Know?" autorstwa Arctic Monkeys. Gratulujemy tego wyniku. Singiel promował album "AM" z 2013 roku, który sprawił, że zespół zaczął grać ogromne stadionowe koncerty i został jedną z najpopularniejszych grup rockowych w historii.

Klip Arctic Monkeys z ponad miliardem wyświetleń na YouTubie

Wśród innych rockowych grup, które doczekały się ponad miliarda wyświetleń pod swoim wideo znajdziemy m.in. Imagine Dragons z kawałkiem "Radioactive", Guns N' Roses z "November Rain", a także System of a Down z "Chop Suey!".

Wideo do "Do I Wanna Know?" zostało wyreżyserowane przez Davida Wilsona, a jego animatorem był Blinkink. W wideo zastosowano dużo wizualizacji związanych z falami dźwiękowymi, co oczywiście nawiązywało do okładki albumu "AM". Wideo zadebiutowało dokładnie 7 lat temu, czyli 18 czerwca 2013 roku (chociaż barierę miliarda wyświetleń przebiło już 17 czerwca).