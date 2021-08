Po 5 latach przerwy zespół Kombii powraca z nowym albumem. Krążek "5" ukaże się 3 września 2021 i fani już teraz mogą w przedsprzedaży zamówić limitowaną wersję z autografami zespołu na stronie empik.com.

Na nowej płycie Kombii znajdzie się 11 premierowych utworów oraz kilka bonusów. Jak mówi zespół:

Płytę podzieliliśmy między dwóch producentów, co zaowocowało dwoma odsłonami naszego brzmienia… Jedna część ewidentnie nawiązuje do lat 80. i jest mocno elektroniczna, a druga pop-rockowa, bardziej gitarowa, co jest przecież dla nas naturalne. Poruszamy się swobodnie w obu stylach.