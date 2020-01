Komputer dokończy X symfonię Beethovena z okazji 250. urodzin artysty

Prekursor romantyzmu w muzyce uznawany za jednego z największych twórców wszech czasów, Ludwig van Beethoven zmarł po napisaniu swojej IX symfonii. Tym samym stał się jednym z dowodów zwolenników przesądu Gustava Mahlera związanego z muzyką poważną. Zabobon dotyczy klątwy dziewiątej symfonii, która ma być ostatnią w życiu kompozytora.

Komputer dokończy X symfonię Beethovena

Chociaż, jak mają do siebie przesądy, rzekoma klątwa nie jest zasadą - dotknęła Beethovena. Muzyk rozpoczął pracę nad swoją X symfonią, jednak nigdy jej nie dokończył. Muzyka wybitnego artysty istnieje jedynie we fragmentarycznych szkicach. Jak donosi "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" wkrótce ma się to zmienić.

z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena komputer przy pomocy sztucznej inteligencji dokończy dzieło słynnego artysty. Nad stworzeniem odpowiedniego algorytmu, który uzupełni kompozycję pracował zespół muzykologów, kompozytorów i informatyków. Efekt ich pracy usłyszymy w 2020 roku, a utwór premierowo wykona bońska Orkiestra Beethovena.

Matthias Roeder z Instytutu im. Karajana w rozmowie z FAS stwierdził, że algorytm jest nieobliczalny i trudno przewidzieć efekt eksperymentu.

" Algorytm zachowuje się jak ciekawskie dziecko, które dopiero poznające świat Beethovena. "

