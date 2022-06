W 2021 roku Behemoth zagrał koncert w zniszczonym kościele. Zespół wiedział, jak zamienić koncert podczas lockdownu w wielkie widowisko - we wrześniu 2020 r. dali koncert na żywo w tajnym miejscu w Polsce. Publiczność była obecna, ale nie na miejscu, lecz w domu, na kanapie przed telewizorem. Teraz ponownie możemy obejrzeć koncert "In Absentia Dei" na platformie Arte. Zapis występu jest dostępny do 18 listopada 2022.

Koncert Behemotha za darmo online. Gdzie możecie zobaczyć "In Absentia Dei"?

Fani black metalu mogą ponownie przeżyć ten wybuchowy występ i w ten sposób zapełnić sobie czas oczekiwania na wydanie nowego albumu, który zapowiadany jest na 2022 rok. W programie koncertu znajdą się najbardziej znane utwory z historii zespołu, od jego początków po ostatni album wydany w 2018 r., w tym te, które przyniosły zespołowi międzynarodową sławę: "Wolves of Siberia" czy "Pagan Vastelands". Czterej członkowie polskiego zespołu uwielbiają bawić się motywami z horrorów i przekręcać chrześcijańskie symbole.

Behemoth "In Absentia Dei": Tracklista

Evoe Wolves ov Siberia Prometherion From the Pagan Vastlands Blow your Trumpets Gabriel Antichristian Phenomenon Conquer All Lucifer Satan's Sword Ov Fire and the Void Chwała Mordercom Wojciecha As Above so Below Slaves shall serve Chant for Ezkaton 2000 e.v Sculpting the trone Ov Seth Bartzabel Decade of Therion O Father O Satan O Sun!

Behemoth przygotowuje się do wydania nowego albumu zatytułowanego ''Opvs Contra Natvram''. Krążek ukaże się 16 września i dotychczas poznaliśmy single ''Off To War!'' oraz "Ov My Herculean Exile".