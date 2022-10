W sierpniu 2022 radny Wrocławia poruszył temat dopłaty do wyprzedanego koncertu Dawida Podsiadły. Występ artysty odbył się 18 czerwca na Tarczyński Arena Wrocław, który mieści 40 tysięcy widzów. Radny Robert Grzechnik poinformował na swoich social mediach, że miasto Wrocław dopłaciło 2,2mln złotych do koncertu Dawida Podsiadły. W końcu podliczono, ile rzeczywiście miasto straciło pieniędzy dopłacając do występu wokalisty.

Koncert Dawida Podsiadły we Wrocławiu. Ile miasto dopłaciło do występu?

Radny poruszając temat koncertu Dawida Podsiadły był oburzony, że miasto musi dopłacać do wyprzedanego koncertu. Samorządowiec zgłosił się do prezydenta Wrocławia, by przedstawił szczegóły rozliczenia koncertu Podsiadły. Współfinansująca wydarzenie Strefa Kultury Wrocław poniosła koszty 2 mln 246 tys. złotych. Jak podaje portal Interia, Tarczyński Arena Wrocław zarobiła 1,2 miliona złotych. Natomiast Strefa Kultury Wrocław zarobiła 760 628 złotych. Co za tym idzie, do koncertu Podsiadły dopłacono około 300 tys. złotych, a nie ponad 2 miliony.

Interia.pl zacytowała Tomasza Myszko-Wolskiego z biura prasowego UM Wrocław, który wyjaśnił, że miasto postanowiło dopłacić do koncertu, by promować w ten sposób Wrocław:

Był jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w tym roku we Wrocławiu. Fani artysty wypełnili Tarczyński Arena niemal w całości. Z wielu miast i miasteczek, nie tylko z Dolnego Śląska, przyjechały do Wrocławia tysiące widzów.

Dawid Podsiadło wyda nowy album

Wokalista zapowiedział, że jego 4. studyjny album ukaże się jeszcze w październiku 2022. Na razie nie poznaliśmy dokładnej daty, ale wiadomo, że nowe piosenki usłyszymy podczas trasy koncertowej Dawida Podsiadły, która startuje 30 października 2022 w Szczecinie i zawita m.in. do Wrocławia, Łodzi, Gdańska czy Warszawy.