Życie bez koncertów jest bardzo nudne, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Większe imprezy masowe prędko nie wrócą i pozostają nam kameralne koncerty oraz koncertówki w domowym zaciszu. Metallica wpadła na ciekawy pomysł, jak umilić czas swoim fanom - co tydzień publikuje w całości zapis swojego koncertu.

Kolejny koncert Metalliki do obejrzenia za darmo w domu. Zobacz występ z 2008 roku

W tym tygodniu Metallica podzieliła się nagraniem z koncertu w Hiszpanii. 31 maja 2008 roku zespół wystąpił w Madrycie na Auditorio John Lennon i wykonał wówczas m.in. "Ride the lightning", "...and Justice for All", "One", "Enter Sandman" czy "Whiplash". Posłuchajcie, jak Metallica brzmiała w 2008 roku:

Metallica postanowiła dobrze wykorzystać czas kwarantanny i obecnie pracuje nad nowym albumem. Muzycy dzielą się pomysłami mailowo i za pośrednictwem Zooma, a przy okazji próbują tworzyć muzykę podczas tych niecodziennych sesji.

