W październiku 2019 Carlos Santana ogłosił wiosenną trasę koncertową po Europie Miraculous 2020 World Tour. W ramach tournée gitarzysta miał zagrać 17 marca 2020 w TAURON Arena w Krakowie. Niestety w Polsce w marcu 2020 pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa, również w Krakowie. 10 marca 2020 premier Morawiecki ogłosił, że wszystkie imprezy masowe w Polsce zostaną odwołane.

Koncert Santany w Polsce odwołany. Co z biletami?

10 marca 2020 Live Nation poinformowało, że koncert Carlosa Santany nie odbędzie się 17 marca 2020. Impreza zostanie przełożona na inny termin, zaś zakupione bilety pozostają nadal ważne. Przeczytajcie całe oświadczenie organizatora.

W decyzji Morawieckiego odnośnie odwołanych wydarzeń chodzi o wszystkie imprezy masowe. Według ustawy zalicza się do nich każde wydarzenie odbywające się w hali, w którym uczestniczy co najmniej 500 osób i wszystkie imprezy dla co najmniej 1000 osób, które są organizowane w plenerze.

