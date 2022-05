Koncert Scorpions w Krakowie. Niezwykłe rockowe wsparcie dla Ukrainy [WIDEO]

Scorpions w Krakowie. Zobaczcie relację z koncertu

"Are you ready to rock?" - takie pytanie zawisło na płachcie zasłaniającej scenę na kilka sekund przed rozpoczęciem rockowej uczty Scorpions. Kraków bez dwóch zdań był "ready"! Już od pierwszych dźwięków "Gas In The Tank" wypełniona po brzegi TAURON Arena została pochłonięta w rockowym szaleństwie. Klaus przywitał widownię krzycząc po polsku - "Dobry wieczór Kraków! Jak się macie?" - co oczywiście wywołało niekończącą się falę oklasków.

Ten koncert Scorpions zapisze się w historii z innego powodu. "Wind of Change" to utwór, który jednoznacznie kojarzony jest z walką o wolność. Scorpions w odpowiedzi na tragiczne wydarzenia, które mają miejsce w Ukrainie, od początku swojej trasy dedykuje właśnie ten kawałek uciemiężonemu krajowi.

Klaus Meine także w TAURON Arenie zaśpiewał utwór ze zmienionym tekstem: "Now listen to my heart, It says Ukraine waiting for the wind to change..." (Teraz posłuchaj mojego serca, to mówi Ukraina czekając na wiatr zmian...), a zapowiadając piosenkę krzyknął - "Dziś zaśpiewajmy ją jeszcze głośniej! Dla Ukrainy!".

Polska widownia zrobiła coś, co do tej pory nie wydarzyło się na żadnym innym koncercie - fani dołączyli do akcji Scorpions i w geście solidarności rozciągnęli na swoich rękach dwie ogromne flagi: polską i ukraińską:

Oglądaj

Jak sprawę skomentował Janusz Stefański z Prestige MJM:

Koncerty przechodzą do historii z różnych powodów. Najważniejszy jest ten muzyczny, ale często chodzi też o oprawę. Myślę, że w przypadku tego koncertu własnie oprawa przejdzie do historii. Dwie ogromne, 50-cio metrowe flagi: polska i ukraińska zorganizowane w ramach akcji Prestige MJM i Antyradia zostały rozciągnięte w wyjątkowym momencie, w geście wsparcia dla walczącej Ukrainy. Wiele osób miało wtedy łzy w oczach, ciarki na plecach i z tym na pewno wrócą do domu.

Polskie koncerty zresztą zawsze są wyjątkowe dla zespołu - zwłaszcza dla naszego rodaka Pawła Mąciwody. Muzyk z Wieliczki i dzisiejszego wieczoru ze wzruszeniem grał dla polskiej publiki:

Jak cudownie jest grać w rodzinnym mieście. Każdy koncert tutaj jest dla mnie ogromnym przeżyciem. Najlepsza publiczność na świecie! Dlatego chciałbym również zaprosić Was na nasz koncert 26 maja 2023 roku w Łodzi.

Grupa Scorpions powróci do nas już za rok - muzycy zagrają 26 maja 2023 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety na koncert w 2023 roku będą dostępne w generalnej sprzedaży od 2 czerwca 2022 na https://biletserwis.pl/. Dwa dni wcześniej wystartuje przedsprzedaż dla członków fanklubu zespołu, a 1 czerwca użytkownicy Bilet Serwis będą mieli szansę kupić bilety.

Organizatorem koncertów Scorpions jest agencja Prestige MJM.