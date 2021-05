Dzień przed premierą płyty, koncert Lindemanna trafi do kin. Czy polscy fani będą mogli obejrzeć tę koncertówkę na dużym ekranie?

Till Lindemann nie zwalnia tempa. W ramach swojego solowego projektu muzyk wyda koncertowe wydawnictwo zarejestrowane w Moskwie zatytułowane po prostu "Live in Moscow". Płyta ukaże się 21 maja 2021 i co więcej zapis koncertu trafi do w kin. Czy zobaczymy koncertówkę wokalisty Rammsteina w Polsce?

Koncert Tilla Lindemanna trafi na duży ekran. Czy film obejrzymy w polskich kinach?

W projekcie Lindemann udzielał się Peter Tägtgren, ale muzycy postanowili się rozejść i nowe wydawnictwo jest zwieńczeniem ich współpracy. Koncert został zarejestrowany w marcu 2020 roku tuż przed rozpoczęciem się pandemii. Koncertówka zostanie pokazana w kinach dzień przed premierą, czyli 20 maja 2021 w Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, na Białorusi i w Ukrainie oraz Australii. Latem natomiast film zawita do Niemiec i Austrii. Na razie nie podano oficjalnej informacji, czy koncert Lindemanna zobaczymy w polskich kinach. Przypomnijmy, że w Polsce kina będą dopiero otwarte od 29 maja. Zobaczcie zwiastun koncertu w Rosji:

Lindemann "Live in Moscow": Tracklista

Skills In Pills Lady Boy Fat Frau & Mann Ich Weiss Es Nicht Allesfresser Knebel Home Sweet Home Cowboy Golden Shower Blut Platz Eins Praise Abort Fish On Ach So Gern Gummi Steh Auf

Już teraz możecie zamówić płytę w preorderze. Podstawowa wersja DVD kosztuje 20 euro, zaś za wersję deluxe damy 115 euro. W ofercie są dostępne również pamiątkowe koszulki.