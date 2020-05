Koncerty w klubach zabronione, wesela nie. Metalowcy postanowili więc zorganizować przyjęcie

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił podczas ostatniej konferencji prasowej zasady, które zaczną obowiązywać po wprowadzeniu przez rząd IV etapu odmrażania gospodarki. Nowe przepisy wejdą w życie już 30 maja. Wówczas zniknie przymus noszenia maseczek w przestrzeni otwartej, jeśli zachowamy dystans społeczny. Oprócz tego bary, restauracje i kawiarnie nie będą zmagać się już z limitami osób obecnych w lokalach.

Wesele Corruption już wkrótce w Krakowie

Nowe przepisy to także ustalenia w sprawie koncertów. Rząd zgodził się na zgromadzenia do 150 osób, jednak wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zorganizowane na powietrzu. Na wydarzenie trzeba otrzymać zgodę, utrzymać na nim dystans społeczny wśród uczestników lub wyposażyć ich w maseczki ochronne. Kluby natomiast nadal pozostają zamknięte, co dalej wiąże ręce wielu organizatorom muzycznych wydarzeń.

Co ciekawe, rząd ogłaszając, że kluby nadal nie mają szans na otwarcie, jednocześnie poinformował, że od 6 czerwca będzie możliwa organizacja wesel i uroczystości rodzinnych. Co więcej, uczestników tych wydarzeń nie będzie obowiązywał przymus noszenia maseczek. Według ustaleń gości na jednej imprezie może bawić się aż 150.

Czym różni się sala koncertowa na 150 osób od tej weselnej? Nie wiemy. Jednak niektóre zespoły wpadły już na pomysł, jak ominąć absurdalne według wielu wytyczne.

Metalowa grupa Corruption ogłosiła w swoich szeregach wesele. Muzycy zaplanowali imprezę na 20 czerwca w krakowskim klubie Garage Pub. Jak czytamy w opisie wydarzenia: