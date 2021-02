Koniec świata i apokalipsa w klipie Mylesa Kennedy'ego. Muzyk zapowiada nowy album [WIDEO]

Myles Kennedy nie traci czasu. Wokalista Alter Bridge oraz Slash and the Conspirators wykorzystał okres pandemii, by sfinalizować swój drugi solowy album. Efektem końcowym jest nowa płyta "The Ides Of March", która łączy miłość artysty do rocka, bluesa i country.

Podczas przymusowej przerwy w koncertowaniu Myles Kennedy nie próżnował. Artysta stworzył kilkanaście utworów, które wraz ze swoimi przyjaciółmi postanowiła nagrać. Do współpracy zaprosił muzyków znanych z debiutanckiego krążka "Year Of The Tiger": przyjaciela i perkusistę Zia Uddina oraz basistę i menadżera Tima Tourniera. We trójkę pojechali na Florydę, by nagrać album producentem Michaelem "Elvisem" Baskettem.

Myles Kennedy zapowiada nowy album singlem "In Stride"

Od gitarowych slide riffów otwierającego album "Get Along" po melancholijny w bluesowym stylu zamykający płytę "Worried Mind" jasne jest, że powstała porywająca kontynuacja solowego albumu artysty. Podczas gdy "Year Of The Tiger" szedł bardziej w akustyczną stronę, na "Ides Of March" artysta koncentruje się na gitarze elektrycznej i pokazuje się jako gitarzysta i autor piosenek.

Wyluzuj. To właściwie podsumowuje wszystko! Myles Kennedy

Pierwszy singiel "In Stride" zawiera proste przesłanie, by "do wszystkiego podchodzić na spokojnie". Za wideo do piosenki odpowiedzialny jest Stefano Bertelli, (który nakręcił też klip do "Native Son" Alter Bridge). W animowanym klipie nadchodzi apokalipsa i koniec świata, do którego Myles podchodzi ze stoickim spokojem.

Tekst maluje obraz survivalisty, który przygotowuje się na nadchodzącą apokalipsę zombie i kosmitów. A zainspirowała mnie pierwsza fala lockdownów, kiedy wszyscy zaczęli kupować ogromne ilości papieru toaletowego i innych materiałów. Zacząłem zadawać sobie pytanie, czy nie rozsądniej byłoby spojrzeć na to z większej perspektywy i nie reagować przesadnie? Zachować spokój i dalej toczyć ten wózek.

Myles Kennedy: szczegóły wydawnictwa

Krążek "The Ides Of March" ukaże się 14 maja 2021, nakładem Napalm Records.

Lista utworów:

Get Along A Thousand Words In Stride The Ides of March Wake Me When It's Over Love Rain Down Tell It Like It Is Moonshot Wanderlust Begins Sifting Through The Fire Worried Mind

Płyta "The Ides Of March" dostępna będzie w następujących formatach:

Album w wersji cyfrowej

1 CD

1 CD Digi (zamówienia wysyłkowe realizowane przez Napalm, limitowana ilość 500 szt.),

2 LP z czarną płytą

2 LP z szarą płytą (poza USA)

2 LP z płytą w kolorze przezroczystej, butelkowej zieleni (zamówienia wysyłkowe realizowane przez Napalm, limitowana ilość 400 szt.)

limitowana edycja dla najbardziej zagorzałych fanów: 2 LP z bezbarwną płytą z plamami zieleni/ bieli/ fioletu + wydruk na aluminium (zamówienia wysyłkowe realizowane przez Napalm, limitowana ilość 300 szt.),

Limited Deluxe Box: świecący w ciemności winyl + grafika okładki + 7" świecące w ciemności demo singla "A Thousand Words" + wisiorek+ slipmata (zamówienia wysyłkowe realizowane przez Napalm, limitowana ilość 700 szt.)

