Klawiszowiec Faith No More, Roddy Bottum, stworzył nowy projekt muzyczny Man on Man wraz ze swoim partnerem, Joeyem Holmanem. Na pierwszy singiel wybrali utwór ''Daddy'', do którego powstał teledysk ukazujący mężczyzn w samej bieliźnie. Klip został usunięty z YouTube'a z powodu scen seksualnych i można go było obejrzeć tylko na Instagramie zespołu.

Kontrowersyjny klip muzyka Faith No More wrócił na YouTube'a. Serwis twierdzi, że doszło do pomyłki

Sprawa została nagłośniona przez wiele mediów i teledysk szybko wrócił na YouTube'a. Serwis nawet opublikował na stronie Rolling Stone oświadczenie tłumacząc, że usunięcie klipu było po prostu pomyłką.

" Na naszej stronie jest mnóstwo nagrań, dlatego czasem dochodzi do pomyłek. Gdy dowiadujemy się, że jakieś wideo zostało usunięte przez pomyłkę, szybko reagujemy, by znowu się pojawiło. Osoby umieszczające u nas nagrania mogą złożyć zażalenie w związku z usunięciem ich filmików i wówczas zajmujemy się ponownie sprawą. "

Obejrzyjcie klip Man on Man, który wcześniej został usunięty z YouTube'a:

Zespół uważa, że mimo tego, iż YouTube promuje różnorodność, to przemysł nadal działa według starych zasad. Muzycy twierdzą, że Google wcale nie stara się chronić LGBTQIA+ w cyfrowym świecie.