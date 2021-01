Maria Skłodowska-Curie to fascynująca postać, która stała się bohaterką wielu filmów, książek, murali, a nawet musicalu. Co ciekawe, spektakl muzyczny nie powstał w jej rodzinnym kraju, a w Korei Południowej. Okazał się hitem i otrzymał tytuł najlepszego musicalu 2020 roku w Korei.

Koreańczycy stworzyli musical o Marii Skłodowskiej-Curie. Spektakl stał się hitem i zdobył wiele nagród

Za musical odpowiada reżyser Kim Tae-hyung, scenariusz napisał Chun Se-eun. Spektakl zadebiutował w 2018 roku i początkowo pokazywano go w sali na 300 osób. Wkrótce jednak to się zmieniło ze względu na duże zainteresowanie i widowisko przeniesiono do większego teatru mieszczącego 700 widzów. Spektakl powstał dzięki wsparciu rządowych instytucji Arts Council Korea oraz Korea Creative Content Agency. Posłuchajcie, jak brzmi utwór "Jesteś moją gwiazdą".

W spektaklu pokazano oczywiście, jak Marie Skłodowska-Curie odkryła polon i rad, który wpłynął na leczenie chorób nowotworowych. Poruszono również temat skutków ubocznych promieniowania, imigracji oraz pokazano przyjaźń Marii z Anną Kowalską.

Spektakl o Marii Skłodowskiej-Curie stał się hitem w świecie musicali. Co więcej sztuka została obsypana nagrodami podczas gali Korea Musical Awards w Seulu. Musical otrzymał gran prix, nagrodę w kategorii najlepsza oryginalna produkcja roku, najlepszy aktor, reżyser, scenariusz i muzyczne kompozycje.