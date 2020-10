Korn podjął współpracę z twórcami World of Tanks Blitz. Zobaczcie specjalny klip

Z okazji współpracy twórców World of Tanks oraz Korn został stworzony teledysk do utworu "Finally Free" z najnowszej płyty kapeli "The Nothing". Materiał ma przygotowywać graczy na specjalny, nowy tryb w grze o nazwie "Burning Games".

Korn nawiązał współpracę z World of Tanks Blitz

Teledysk do utworu "Finally Free" opowiada historię Kapitana (w roli głównej polski aktor Wojciech Wachuda), zagorzałego miłośnika zespołu Korn i znanej postaci uniwersum World of Tanks Blitz, który robi wszystko co w jego mocy, aby dotrzeć na koncert kapeli w ramach odbywającego się wydarzenia "Burning Games". Problemem są jeźdźcy pustkowi, którzy starają się go powstrzymać.

Poniżej możecie zobaczyć nowe wideo Korna do "Finally Free":

O współpracy opowiedział w oficjalnym oświadczeniu Jonathan Davis z Korna. Muzyk wyjaśnił, że ciężka muzyka i gry wideo idą ze sobą w parze, dlatego ta współpraca była dla nich naturalna:

" Naprawdę lubię World of Tanks Blitz. Jest wierne historii, jest w niej dużo świetnych czołgów i nie jest to proste włącz - strzelaj. Myślę, że jest więź pomiędzy muzyką rockową a grami wideo, ponieważ zarówno gry jak i rock są bardzo intensywne. Po prostu idą ze sobą w parze. "

Ekscytacji współpracą nie krył też Andrey Ryabovol, dyrektor produtkowy World of Tanks Blitz:

" Dla nas to nie pierwsza współpraca ze światem muzycznym. W poprzednich projektach działaliśmy między innymi z Iron Maiden, Sabatonem czy The Offspring. Korn jest idealnym partnerem dla naszego eventu halloweenowego i nie możemy się doczekać, kiedy fani rocka oraz gracze World of Tanks Blitz doświadczą owoców tej współpracy. "

Jeśli chodzi zaś o nowy tryb gry, to w "Burning Games" gracze walczą o dominację i zdobywają nagrody. Ma zawierać halloweenowy posmak, bowiem teraz każdy czołg, niczym wampir na słońcu, będzie tracił sukcesywnie wytrzymałość, a każdy celny strzał w przeciwnika przywróci odrobinę życia.

Tryb Burning Games jest dostępny dla każdego czołgu poziomu V i wyżej, a wydarzenie trwać będzie od 16 do 24 października. Fani zespołu i gry na pewno nie mogą natomiast przegapić wydarzenia Convergence, które przenosi Korn do World of Tanks Blitz. Od 16 do 24 października gracze wykonując zadania w grze będą zdobywać grafiki zespołu oraz ukryte przedmioty.

Halloweenowe świętowanie to również The Way of the Raider, 60-etapowe wydarzenie, gdzie czołgiści zgarną kredyty, wolne doświadczenie, dni konta premium, kamuflaże i dwa nowe postapokalipytyczne czołgi - Spike i Annihilator (obie jednostki wystąpiły w teledysku). Za ukończenie wydarzenia można zdobyć specjalny, animowany kamuflaż.

Powraca również tryb Mad Games, w którym czołgi dostają unikatowe zdolności, o których regularne pojazdy mogą jedynie pomarzyć. The Way of the Raider dostępny będzie od 16 do 31 października, a Mad Games od 24 do 31 października.