Dyskografię zespołu Korn zamyka płyta ''The Nothing" z 2019 roku. Zapewne będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na kolejne wydawnictwo od kapeli, ale to wcale nie oznacza, że grupa spoczywa na laurach - wręcz przeciwnie. Właśnie udostępniła nową wersję utworu ze swojej ostatniej płyty.

Korn podzielił się akustyczną wersją "Can You Hear Me" z ostatniej płyty

Na albumie "The Nothing'' znalazł się kawałek ''Can You Hear Me''. Korn postanowił wykonać właśnie ten utwór w wersji akustycznej i zaprezentować go w radiu SiriusXM 28 maja 2020. Piosenka trafiła również do internetu - pod koniec utworu możecie dodatkowo posłuchać, co Jonathan Davis ma do powiedzenia na temat tej kompozycji.

Impact Festival 2020 odwołany. Korn wystąpi w Polsce na solowym koncercie

Łódzki Impact Festival 2020 miał się odbyć na początku czerwca 2020, ale niestety impreza została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Organizatorzy ogłosili, że Korn zagra solowy koncert w Warszawie 31 maja 2021 na Torwarze.

