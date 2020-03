Korn stworzył maseczki ochronne dla swoich fanów. "Chcecie zarabiać na czyimś strachu?"

Koronawirus to temat numer jeden na całym świecie. Choroba przez dłuższy czas omijała Polskę, jednak niedawno wirus pojawił się także w naszym kraju. W mediach, szkołach, firmach i placówkach publicznych ostrzega się przed zachorowaniami i informuje o sposobach ich zapobiegania. Jednym z najpopularniejszych z nich jest noszenie maseczek ochronnych. Mało kto jednak wie, jakie maseczki kupić i kto powinien je nosić, aby faktycznie działały.

Korn sprzedaje fanom maseczki ochronne

Na problem koronawirusa zwróciła uwagę także grupa Korn, która postanowiła stworzyć własne maseczki ochronne. Na kawałkach czarnego (oczywiście) materiału zostało umieszczone logo kapeli. Do zakupu maseczki namawiał James "Munky" Shaffer, a przedmiot kosztował aż 10 dolarów za sztukę. Kawałki materiału okazały się być trzecim najlepiej sprzedającym się artykułem w merchu Korna. Maseczki w całości zostały już wyprzedane.

Krok Korna nie spodobał się wszystkim jego fanom. Część z nich podkreślała w komentarzach, że zespół próbuje zarabiać na niewiedzy swoich fanów oraz na ich strachu. Jedna z wypowiedzi brzmiała:

" Naprawdę chcecie zarabiać na strachu przed koronawirusem? Te maski są bezużyteczne, jeśli jest się zdrowym. "

Korn wystąpi w Polsce w 2020 roku

Grupa Korn powraca na kolejny koncert w naszym kraju. Korn zagra w Polsce w ramach Impact Festival w Łodzi. Występ odbędzie się 2 czerwca 2020 roku w Atlas Arenie. Oprócz gwiazdy wieczoru na scenie zobaczymy także Bring Me The Horizon, Of Mice & Men, Skillet, Royal Republic i The Last Internationale. Będzie to 8. edycja imprezy organizowana w Polsce.

