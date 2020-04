Korn udostępnił nagranie z wyjątkowego koncertu wewnątrz instalacji artystycznej [WIDEO]

Cały koncert ze świetnego koncertu Korna wewnątrz "żyjącej" instalacji artystycznej został nagrany z okazji premiery albumu "The Nothing" we wrześniu 2019 roku. Udostępniono go teraz ze względu na nową inicjatywę Warner Music Grup nazwaną PlayOn Fest, która ma pomagać organizacji COVID-19 Solidarity Response Fund, działającej z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia.

Korn udostępnił specjalny koncert w całości za darmo

Cały występ zespołu możecie zobaczyć w wideo poniżej:

W oficjalnym oświadczeniu prasowym udostępnionym przez zespół możemy natomiast przeczytać:

" 13 września 2019 roku byliśmy gospodarzami małego show dla naszych największych fanów w Los Angeles. Świętowaliśmy wydanie "The Nothing". Ta specjalna wersja reżyserska została stworzona przez Sebastiena Paqueta i jest zadedykowana wszystkim tym, których nie było podczas naszego występu w żyjącej instalacji artystycznej. Mamy nadzieję, że doświadczenie się wam spodoba. "

"The Nothing" zadebiutowało na 8. miejscu rankingu Billboard 200, ze sprzedażą 33 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Korn tym samym stał się 5. zespołem rockowym z największą ilością albumów debiutujących w Top 10 Billboardu, mając ich na koncie aż 14. Przed nimi są jedynie The Rolling Stones, The Beatles, Dave Matthews Band oraz Santana.

Album Korna "The Nothing" był promowany singlami "You'll Never Find Me", "Cold" oraz "Can You Hear Me".