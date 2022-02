Korn wydał album "Requiem". Posłuchaj najnowszej płyty zespołu

Najnowszy album Korna zatytułowany "Requiem" już jest dostępny w sklepach i serwisach cyfrowych. Na wydawnictwo trafiło 9 utworów, w tym singiel „Start the Healing”, jak również „Forgotten” czy ujawnione kilka dni przed premierą „Lost In The Grandeur”. Za produkcję „Requiem” odpowiadają Korn oraz Chris Collier. Jak brzmi najnowszy album Korna?

Przez pandemię zespół miał sporo czasu, by pozwolić sobie na dużą wolność twórczą, jakiej nie miał szansy zaznać w ostatnich dwóch dekadach – jak np. dodatkowy czas na wspólne eksperymenty w studiu czy skrupulatne nagrywanie wszystkiego na taśmy analogowe. Dzięki tym procesom w muzyce Korna pojawiło się miejsce na nowe wymiary oraz warstwy brzmieniowe.

Korn wystąpi w dniu premiery i dzień później na stadonie Banc of California w Los Angeles, wspólnie z System of a Down, Helmet oraz Russian Circles. Obie daty są wyprzedane. Korn przygotował także wirtualne listening party w Hollywood United Methodist Church, którego retransmisja zaplanowana jest na niedzielę, 6 lutego, o 19:00 polskiego czasu.Natomiast w marcu 2022 zespół rusza w światową trasę koncertową promującą „Requiem”. 31 maja 2022 grupa zagra na COS Torwar w Warszawie.

Korn wydał swój debiutancki album zatytułowany po prostu "Korn" w 1994 roku. Była to płyta pionierska dla całego gatunku nu metal. Sukces grupy przyczynił się do powstania większego światowego fenomenu. Od tego czasu Korn sprzedał 40 mln albumów na całym świecie, zdobył dwie nagrody Grammy, koncertował w niemal każdym zakątku globu i ustanowił wiele rekordów. Wpływ Korna można zmierzyć także liczbą branżowych nagród czy odznaczeń platynowej płyty.