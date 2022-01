Korn wydał nowy singiel "Forgotten" i ponownie zapowiedział krążek "Requiem" [WIDEO]

Korn nadal kopie tyłki - posłuchajcie singla Forgotten

Po prawie 30 latach kariery, Korn nadal pozostaje w całkiem niezłej formie. W sieci właśnie pojawił się ich nowy singiel "Forgotten", który klasycznie łączy ciężkie gitary, melodyjne wokale i pokręcone perkusyjne rytmy. Wszystko ma oczywiście niepokojący klimat znany doskonale fanom grupy, więc na pierwszy rzut ucha wszystko się zgadza.

Jeśli przepadacie za Kornem, to nowy kawałek pewnie przypadnie wam do gustu. Jeśli nie lubicie tego zespołu, to... co tutaj robicie? Idźcie zrobić coś pożytecznego, zamiast hejtować. A teraz już nie przedłużamy - oto "Forgotten":

Oglądaj

Najnowszy album Korna pojawi się w sprzedaży i streamingu już niedługo, bo 4 lutego 2022 roku. Sprawdźcie, jakie utwory trafią na krążek ''Requiem''.

KORN ''REQUIEM": TRACKLISTA

Forgotten Let The Dark Do The Rest Start The Healing Lost In The Grandeur Disconnect Hopeless And Beaten Penance To Sorrow My Confession Worst Is On Its Way

Korn ma zaplanowany koncert w Warszawie 31 maja 2022. Kapela była zmuszona przenieść swój występ z powodu pandemii koronawirusa. Niedawno dowiedzieliśmy się również, że na trasie będzie im towarzyszyła kapela Fever 333.