W końcu fani otrzymali nowy utwór Korna. Zespół podzielił się piosenką ''Start the Healing'' i jest to pierwszy nowy kawałek od wydania 13. albumu ''The Nothing'' z 2019 roku. Jak brzmi nowość od Korna i kiedy pojawi się kolejna płyta?

Korn wydał singiel ''Start the Healing'' i zapowiedział nowy album. Kiedy ukaże się płyta? [WIDEO]

Zanim pojawił się nowy utwór, Korn udostępniał krótkie wideo z napisem 11:11. Okazało się, że to data premiery nowego singla ''Start the Healing'', który zapowiada nadchodzący album. Do piosenki nakręcono specjalny klip w reżyserii Tima Saccentiego. Posłuchajcie, jak brzmi ten kawałek.

Oglądaj

Najnowszy album Korna pojawi się już niedługo, bo 4 lutego 2022 roku. Sprawdźcie, jakie utwory trafią na krążek ''Requiem''.

Korn ''Requiem": Tracklista

Forgotten Let The Dark Do The Rest Start The Healing Lost In The Grandeur Disconnect Hopeless And Beaten Penance To Sorrow My Confession Worst Is On Its Way

Z uwagi na COVID i wiążące się z pandemią restrykcje jak zakaz koncertów, album ''Requiem'' powstał inaczej niż większość płyt Korn. Tym razem muzycy mieli czas i spokój, by tworzyć bez presji. Zaowocowało to większą artystyczną otwartością oraz śmiałością do eksperymentów.

Fot. materiały prasowe

Korn zagra w Polsce w 2022

Nowe utwory na pewno usłyszymy na nadchodzącym występie kapeli. Korn ma zaplanowany koncert w Warszawie 31 maja 2022. Kapela była zmuszona przenieść swój koncert z powodu pandemii koronawirusa.