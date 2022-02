Korn już niebawem wyda nowy album "Requiem". Z uwagi na COVID i wiążące się z pandemią restrykcje, jak zakaz koncertów, płyta powstała inaczej niż większość krążków Korna. Tym razem muzycy mieli czas, by tworzyć bez presji. Zaowocowało to większą artystyczną otwartością oraz śmiałością do eksperymentów. Dotychczas poznaliśmy 2 single promujące nowy album grupy i nadszedł czas na kolejny kawałek. Jak brzmi najnowszy singiel "Lost In The Grandeur"?

Korn z nowym singlem "Lost In The Grandeur". Czy nowa płyta spodoba się fanom?

Premiera nowej piosenki zbiega się w czasie z przygotowaniami formacji do halowej trasy koncertowej po USA, która rozpocznie się 4 marca w Springfield. Do Polski Korn przyjedzie późną wiosną i 31 maja 2022 roku zagra w hali COS Torwar w Warszawie. Na tym koncercie na pewno nie zabraknie nowego utworu "Lost In The Grandeur":

Oglądaj

Korn "Requiem": Tracklista

Forgotten Let the Dark Do the Rest Start The Healing Lost in the Grandeur Disconnect Hopeless and Beaten Penance to Sorrow My Confession Worst Is On Its Way

Premiera płyty "Requiem" odbędzie się 4 lutego 2022. Grupa Korn sprzedała dotychczas 40 milionów płyt na całym świecie, zdobyła dwie nagrody Grammy i dała niezliczone koncerty w różnych zakątkach globu. Wokalista Jonathan Davis, gitarzyści James „Munky” Shaffer i Brian „Head” Welch, basista Reginald „Fieldy” Arvizu oraz perkusista Ray Luzier cały czas przesuwali kolejne granice rocka, alternatywy i metalu, pozostając inspiracją dla kolejnych pokoleń fanów i muzyków na całym świecie.